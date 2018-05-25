بعد المترو.. 8 خدمات وسلع تزداد أسعارها بدءا من يوليو المقبل

تخطط الحكومة لتطبيق إجراءات إصلاحية جديدة مع بداية العام المالي المقبل، تشمل رفع أسعار الوقود والكهرباء وتذاكر القطارات.





وبدأت الحكومة هذه الإجراءات مبكرًا برفع أسعار تذكرة المترو مطلع الشهر الجاري، حيث حددت ثمن التذكرة على حسب الرحلة.





ونرصد أهم السلع والخدمات المتوقع ارتفاع أسعارها خلال الفترة المقبلة:

1- الكهرباء

تنفذ الحكومة زيادة سنوية في أسعار الكهرباء في بداية كل عام مالي منذ 2014، ومن المنتظر أن تستكمل هذه الخطة خلال 2018.





2- الوقود

من المتوقع أن ترفع الحكومة مع بداية العام المالي الجديد أسعار المواد البترولية وعلى رأسها البنزين والسولار، استكمالا لبرنامج خفض دعم الوقود.





3- مياه الشرب والصرف الصحي

من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار مياه الشرب والصرف الصحي، هي الأخرى ضمن خطتها الإصلاحية.





4- البوتاجاز والغاز الطبيعي

تتضمن خطة الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة، زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي للمنازل.





5- المواصلات

من المتوقع أن تنعكس زيادة أسعار البنزين والسولار على أسعار المواصلات ونقل الركاب سواء داخليا أو بين المحافظات.





6- نقل البضائع وخدمات الشحن

من المنتظر أن تتأثر أيضًا تكلفة نقل البضائع سواء كانت زراعية أو صناعية أو غيرها برفع أسعار البنزين والسولار، وزيادة الرسوم المفروضة على الطرق السريعة، إلى جانب أيضًا تأثر أسعار خدمات الشحن ونقل الأغراض من مكان إلى آخر بهذه الزيادة.





7- السجائر

مع بداية العام المالي الجديد، ستكون أسعار السجائر مرشحة للزيادة مع بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل والذي تشمل طرق تمويله فرض 75 قرشا على كل علبة سجائر.





8- تذاكر القطارات