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جمهور "رحيم" يغزو المقاهي (فيديو)

الجمعة 25/مايو/2018 - 06:15 ص
جمهور رحيم يغزو المقاهي (فيديو)
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يارا أحمد
 

يحرص عدد كبير من متابعي مسلسل "رحيم" على متابعته علي المقاهي، في رمضان خلال مواعيد عرضه، وذلك للاستمتاع بأحداثه المشوقة أولًا بأول. 


المسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين وهو العمل الثاني الذي يجمعه مع ياسر جلال بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي مسلسل "ظل الرئيس".


ويشارك فى بطولة المسلسل نور، بعد غيابها سنوات عن الدراما وحسن حسني والراقصة دينا وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمد رياض وإيهاب فهمي والمسلسل من إنتاج شركة فنون مصر.


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