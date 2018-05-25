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عاجل.. تنظيم داعش يحذر محمد صلاح ورونالدو قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

الجمعة 25/مايو/2018 - 05:50 ص
عاجل.. تنظيم داعش يحذر محمد صلاح ورونالدو قبل نهائي دوري أبطال أوروبا
ليفربول وريال مدريد
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الفجر الرياضي
 

هدد تنظيم داعش الإرهابي، بالقيام بعمل إرهابي ضخم خلال نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي سيجمع بين فريقي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب له الدولي المصري، محمد صلاح، وريال مدريد الإسباني، غدا السبت، في كييف الأوكرانية.

 

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تنظيم داعش هدد بالقيام بعمليات إرهابية في نهائي دوري أبطال أوروبا على الملعب الأوليمبي في بالعاصمة الأوكرانية كييف.

 

يذكر أن تنظيم داعش هدد كثيرًا من قبل بالقيام بعمليات إرهابية مع بدأ فعاليات كأس العالم 2018 في روسيا، واستهدف عدة نجوم أمثال ميسي ورونالدو.

 

عاجل.. تنظيم داعش يحذر محمد صلاح ورونالدو قبل نهائي دوري أبطال أوروبا
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