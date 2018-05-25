"هل هلالك" يواصل فعالياته لليوم الثاني على مسرح الميدان بساحة الأوبرا (صور)

تستمر فعاليات برنامج "هل هلالك" لليوم الثانى على التوالى، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بالتعاون مع كافة الجهات التابعة له، وتستمر الفعاليات حتى 22 رمضان.





حيث قدم البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان اسماعيل مختار، أمس الخميس، عرض "الليلة الكبيرة" الذى يعشقه الكبار والصغار، كما واصل "ركن الطفل" تقديم ورشه للأطفال بإشراف الفنانة التشكيلية سها كحيل.



