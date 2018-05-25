"هل هلالك" يواصل فعالياته لليوم الثاني على مسرح الميدان بساحة الأوبرا (صور)
تستمر فعاليات برنامج "هل هلالك" لليوم الثانى على التوالى، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بالتعاون مع كافة الجهات التابعة له، وتستمر الفعاليات حتى 22 رمضان.
حيث قدم البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان اسماعيل مختار، أمس الخميس، عرض "الليلة الكبيرة" الذى يعشقه الكبار والصغار، كما واصل "ركن الطفل" تقديم ورشه للأطفال بإشراف الفنانة التشكيلية سها كحيل.
وشهد مسرح الميدان بساحة دار الأوبرا المصرية، حضور جماهيري من مختلف فئات العمر لمشاهدتهم العديد من الفقرات الفنية التى قدمها البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، حيث قدم السيرك القومى برئاسة الفنان هانى عبد المعتمد مجموعة من الفقرات المتميزة منها "التوازن"، "جونجلير"، "الكورة"، "البسكليت"، "الدودة الشقية، البرانيط.
واختتمت فرقة "رضا" برئاسة الفنانة ماجدة إبراهيم، الحفل بباقة من أشهر استعراضاتها التى لاقت إعجاب المشاهدين منها "الداحية، الحجالة، سماح النوبة، العتبة جزاز، الأقصر بلدنا، غزل فى الريف، التنورة" تدريب الفنانة مها توفيق.