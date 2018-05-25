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"الخارجية" تكشف تفاصيل جديدة عن تهريب 23 ألف قطعة أثرية لإيطاليا

الجمعة 25/مايو/2018 - 05:45 ص
الخارجية تكشف تفاصيل جديدة عن تهريب 23 ألف قطعة أثرية لإيطاليا
المستشار أحمد أبوزيد
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الفجر
 
قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن هناك أكثر من 23 ألف قطعة أثرية ضبطت في إيطاليا حتى الآن، ولم يتحقق من مصرية هذه الآثار، موضحًا أن الوزارة طالبت بصور أكثر وضوحًا للتأكد من مصريتها وأثريتها.

وأضاف "أبوزيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء"، على قناة "دريم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن هذه الآثار ذهبت لإيطاليا في حاوية دبلوماسية من ميناء الإسكندرية، وتخص شخص إيطالي، موضحًا أن واقعة اكتشاف تهريب الآثار المصرية في إيطاليا تعود لتاريخ 9 مارس.

وتابع: "دي المعلومة الوحيدة اللي الجانب الإيطالي أمدنا بيها، أن الحاوية دي دبلوماسية وتخص شخص إيطالي ومش عايز أقول تفاصيل أكتر من كدة، والدبلوماسي الإيطالي ده مش معروف حتى الآن".
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