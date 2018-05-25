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محمد صلاح يقود التشكيلة المتوقعة لليفربول أمام ريال مدريد في نهائي الأبطال

الجمعة 25/مايو/2018 - 05:09 ص
محمد صلاح يقود التشكيلة المتوقعة لليفربول أمام ريال مدريد في نهائي الأبطال
محمد صلاح
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أحمد عصام
 

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم المباراة النارية، يوم السبت المقبل، والتي ستجمع بين ليفربول، المحترف بين صفوفه محمد صلاح اللاعب المصري، وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف.

 

ولا توجد غيابات للنادي الملكي بعد عودة رونالدو وكارفخال ليصبح الأبيض جاهزًا لخوض هذه المباراة بالقائمة الكاملة دون غيابات، بينما سيغيب عن ليفربول كلا من ريان بروستر و جويل ماتيب وجو جوميز وذلك بسبب الإصابة.

 

وجاء تشكيل الريذز المتوقع كالتالي:-

 

من المتوقع بشكل كبير أن يبدأ كلوب بتشكيلته المعتادة على طريقة 4-3-3، وإليكم التشكيل المتوقع للريدز:

 

حراسة المرمى: لوريس كاريوس

 

خط الدفاع: آندرو روبرتسون – فيرجل فان دايك – ديان لوفرين – ترينت أليكساندر أرنولد

 

خط الوسط: جيمس ميلنر – جوردان هندرسون- أوكسلاد تشامبرلين

 

خط الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمينيو – محمد صلاح

 

وجاءت التشكيلة المتوقعة للملكي كالتالي :-

 

أما بالنسبة لتشكيل ريال مدريد المتوقع، يسعى زين الدين زيدان بتدعيم منطقة الدفاع نظرا لقوة هجوم فريق الريدز خصوصا في الهجمات المرتدة.

 

حراسة المرمى: نافاس

 

خط الدفاع: مارسيلو – راموس – رافائيل فاران – كارفخال

 

خط الوسط: توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش - فاسكيز

 

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – جاريث بيل

 

 

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