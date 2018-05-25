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اعتقال عسكريين في فنزويلا بتهمة "الخيانة"

الجمعة 25/مايو/2018 - 05:32 ص
اعتقال عسكريين في فنزويلا بتهمة الخيانة
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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وكالات
 
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخميس، إثر أدائه اليمين الدستورية رئيسا لولاية ثانية، اعتقال مجموعة من العسكريين بتهمة "التآمر" مع الولايات المتحدة وكولومبيا بهدف تعطيل الانتخابات الرئاسية.

وقال مادورو خلال استعراض عسكري في مقر وزارة الدفاع في كراكاس، إن الموقوفين اعترفوا بأنهم "باعوا أنفسهم لخونة في كولومبيا دفعوا لهم بالدولار الأمريكي لكي يخونوا شرفهم وقيمهم وولاءهم لقواتنا المسلحة".

ولم يوضح مادورو عدد العسكريين الموقوفين ولا رتبهم، مكتفيا بالقول إن الولايات المتحدة وكولومبيا دبّرتا هذه المؤامرة بهدف "تعليق الانتخابات الرئاسية"، بحسب "فرانس برس".

وفاز مادورو في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد وقاطعتها المعارضة، بحصوله على 68% من الأصوات، في مقابل 21،2% لأبرز منافسيه هنري فالكون الذي طعن بنزاهة الانتخابات وطالب بإلغائها.
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