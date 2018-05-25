سامو زين يتألق في سهرة غنائية بحضور نجوم الفن بالشيخ زايد (صور)





أحيا النجم السوري سامو زين واحدة من أضخم السهرات الرمضانية التي ضمت عددًا كبيرًا من نجوم الفن والمجتمع وذلك داخل إحدى الخيم الرمضانية في منطقة الشيخ زايد.





وكان من ابرز النجوم حضور الحفل الفنان سمير صبري، حسام داغر، منة جلال، حنان العربي، مصطفى محفوظ، أحمد بتشان، منة فضالي ووالدتها.





واستمتع الحضور بأغاني سا موزين الشهيرة منها "عايز مني إيه" ،"تعالى بس قرب"، "الورد الأحمر"، "سواح" ، ينضرب بيك المثل"، "قربي ليا"، "بتمثل على مين" والتي أشعلت وصلات الرقص المتتالية حتي قرب مدفع إمساك فجر اليوم.











