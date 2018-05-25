أول تعليق من مجلس النواب الليبي بعد تفجير بنغازي

استنكر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة بنغازي الليبية شرقي البلاد، اليوم الجمعة، ولقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 20 جريحا إثر انفجار سيارة مفخخة.





وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبد الكريم المريمي بحسب وكالة "سبوتنيك": إن "رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى يستنكر ويندد بشدة التفجير الإرهابي الغادر الذي وقع في مدينة بنغازي بشارع جمال عبد الناصر، مترحمًا على أرواح الشهداء ضحايا التفجير المرعب، وداعيًا المولى عز وجل لهم بالرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته"، مضيفًا أن "رئيس مجلس النواب يقدم أحر التعازي لعائلات الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين".





ووجه المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي تعليماته إلى "رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، لتقديم العلاج اللازم للجرحى بالداخل وعلاج من تقتضي حالته بالخارج".





وطالب وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الضبطية أن "تعمل جاهدة على تعقب منفذي هذا التفجير والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء لنيل عقوبتهم على هذه الجريمة الشنعاء، مشيرا إلى أن هذه الأعمال والأفعال لن تثني الجيش والأجهزة الأمنية عن مواصلة دورهم في مكافحة الإرهاب أينما وجد في ليبيا، وعلى كل الليبيين الاصطفاف صفا واحدا من أجل بلادهم ليبيا ومحاربة الفوضى والإرهاب".





كان طارق الخراز المتحدث باسم الغرفة الأمنية بنغازي، أكد أن "انفجار بواسطة سيارة مفخخة وقع في شارع جمال عبد الناصر وسط مدينة بنغازي الليبية"، مؤكدا على سقوط 6 قتلى من بينهم طفلة وأكثر من 22 جريحا.



