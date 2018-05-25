أحمد سعد يتألق في حفله بإحدى الخيم الرمضانية (صور)





شارك عدد من نجوم المجتمع والإعلام في حفل السحور الذي أحياه النجم حمد سعد داخل إحدى الخيام الرمضانية.





كان ضمن الحضور الإعلامية سهير شلبي والفنانة دينا عبد الله و طارق سعيد وغيرهم ممن استمتعوا بأغاني سعد على مدى ساعة ونصف الساعة قدم خلالها أغاني "أشكي لمين" و"بحبك ياصاحبي" و"بص لي وإنت بتتكلم ".. وغيرها.











