أحمد سعد يتألق في حفله بإحدى الخيم الرمضانية (صور)
الجمعة 25/مايو/2018 - 04:59 ص
هادي كرم
شارك عدد من نجوم المجتمع والإعلام في حفل السحور الذي أحياه النجم حمد سعد داخل إحدى الخيام الرمضانية.
كان ضمن الحضور الإعلامية سهير شلبي والفنانة دينا عبد الله و طارق سعيد وغيرهم ممن استمتعوا بأغاني سعد على مدى ساعة ونصف الساعة قدم خلالها أغاني "أشكي لمين" و"بحبك ياصاحبي" و"بص لي وإنت بتتكلم ".. وغيرها.
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