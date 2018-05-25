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"عرابي" يفوز برئاسة اللجنة النقابية للعاملين باتحاد عمال مصر‎

الجمعة 25/مايو/2018 - 04:51 ص
عرابي يفوز برئاسة اللجنة النقابية للعاملين باتحاد عمال مصر‎
حمدي عرابي رئيس اللجنة النقابية للعاملين باتحاد عمال مصر
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إسماعيل منطاوي
 
فاز حمدي عرابي، برئاسة اللجنة النقابية للعاملين باتحاد عمال مصر، بحصوله على 171 صوتًا طبقًا للنتائج النهائية لكشوف وزارة القوى العاملة. 

وقال "عرابي"، في تصريحات صحفية له اليوم عقب فوزه بمقعد الرئيس: "تم انتخابي بالإجماع"، موضحا أن الانتخابات تمت في منتهي الشفافية والديمقراطية. 

وأسفرت نتائج انتخابات عضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين فى اتحاد عمال مصر عن فوز 9 فى الانتخابات التى جرت في يومها الثاني للمرحلة الأولى.
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