"عرابي" يفوز برئاسة اللجنة النقابية للعاملين باتحاد عمال مصر‎

فاز حمدي عرابي، برئاسة اللجنة النقابية للعاملين باتحاد عمال مصر، بحصوله على 171 صوتًا طبقًا للنتائج النهائية لكشوف وزارة القوى العاملة.





وقال "عرابي"، في تصريحات صحفية له اليوم عقب فوزه بمقعد الرئيس: "تم انتخابي بالإجماع"، موضحا أن الانتخابات تمت في منتهي الشفافية والديمقراطية.



