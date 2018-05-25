تامر حسني يؤدي مناسك عمرة رمضان خلال ساعات





يستعد الفنان تامر حسني، خلال ساعات للسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة .





وأصبح حسني، حديث الساعة بمجرد طرح إعلانه الجديد لصالح مستشفى الأطفال 57357، لما يحتويه من بهجة وأمل، حيث منحه الجمهور جائزة "أوسكار" أفضل إعلان برمضان 2018.





وحقق الإعلان عبر الصفحة الرسمية لمستشفي سرطان الأطفال والصفحة الرسمية لتامر حسني، ملايين المشاهدات، وتصدر هاشتاج تامر حسني، ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر".







وحرصت مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال على توجيه الشكر للفنان تامر حسني على تبرعه بأجره كاملًا لصالح المستشفى، بشراء غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة في العالم لعلاج مرضى السرطان، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك التالي.





"أطفال 57357 وإدارة مستشفى 57 يتقدمون بالشكر لنجم الجيل الفنان تامر حسنى على مساهمته وتبرعه بأجره كاملاً وعمل غرفة عناية مركزة لصالح أطفال مستشفى57357 ووهبها صدقة جارية باسم والده السيد حسني فرغلي ووالدته السيدة فاطمة صباغ.





"شكرا تامر حسنى،، لأنك قدوة ومثل أعلى لشباب مصر وشكرًا على دعمك المتواصل ووقوفك مع أطفال57357 فى حربهم ضد السرطان واللى بإذن الله هينتصروا عليه طول ما فى ناس بتقف جنبهم وبتساعدهم وبتدعمهم زى دعمك ليهم".







من المعروف عن حسني، مشاركته الدائمة في الأعمال الخيرية سواء بالتبرع النقدي أو من خلال المشاركة في الحملات الخيرية، وحرصه علي زيارة المرضى من حين لآخر للشد من أزرهم.







