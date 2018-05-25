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شاهد.. "تكية الغلابة" تقدم وجبات مجانية وأدوية للمحتاجين (فيديو)

الجمعة 25/مايو/2018 - 05:00 ص
شاهد.. تكية الغلابة تقدم وجبات مجانية وأدوية للمحتاجين (فيديو)
مطعم "تكية الغلابة"
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نعيم يوسف
 
عرض برنامج "بيت الخير"، المذاع على قناة المحور الفضائية، عن مطعم "تكية الغلابة"، الذي يقدم وجبات مجانية للمواطنين المحتاجين، بالإضافة للمرضى المغتربين.

وقال بعض رواد المطعم من الفقراء، إن "الحاج علي"، صاحب المطعم لا يقدم لهم الوجبات المجانية فحسب، بل معاشات ورواتب شهرية، والأدوية التي يحتاج لها كبار السن.

وقالت سيدة مسنة، إن الحاج علي يراعيها ويقدم لها كل ما تحتاجه، من أدوية وطعام.

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