روما يتجه لمنتخب مصر لاستنساخ محمد صلاح جديد

دخل محمود حسن تريزيجيه جناح فريق قاسم باشا التركي دائرة اهتمامات نادي روما الإيطالي، الذي لعب له الدولي المصري محمد صلاح قبل أن ينتقل لصفوف ليفربول الإنجليزي، وذلك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف موقع "فورزا روما" الإيطالي عن أن رامون رودريجيز "مونشى" المدير الرياضى للنادي وضع محمود تريزيجيه ضمن قائمة اللاعبين المطلوبين في انتقالات الصيف.

وأشار موقع "جيالوروسي" إلى أن روما يخطط للتعاقد مع محمود تريزيجيه لإجادته في مركزي صانع الألعاب والجناح وقدرته على إحراز الأهداف.