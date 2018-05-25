رمضان صبحي يفاجئ الجميع بخبر صادم عن مسيرته في إنجلترا

عقب هبوط فريقه للدرجة الثانية، استقر رمضان صبحي نجم ستوك سيتي الإنجليزي على الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وسيقوم صبحي بالبحث عن عرض جديد فى الدورى الإنجليزي أو في أي دوري أوروبي وذلك بعد توديع فريقه للبريميرليج.

وستتضح الرؤية بشأن صبحي في الأيام المقبلة، حيث يرغب وكيله في تأجيل خطوته المقبلة حتى بعد مونديال كأس العالم في روسيا في حالة عدم وصول عرض مناسب.