منتج مسلسل سعودي للرجال فقط: يمكن للمرأة التمثيل ولكن بشرط.. وناقد: "دي كارثة الكوارث"







وأضاف "الفريج" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة دريم الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، أنه لا يمانع تمثيل المرأة ولكن يجب أن تكون محجبة أو منقبة، وأن تظهر بالملابس الشرعية المعروفة في السعودية.



وشدد المنتج السعودي، على أنه مبادئه منذ عمل في الإنتاج منذ 15 عامًا، ألا يوجد في أعماله العنصر النسائي، موضحا أنه لا يجوز تمثيل المرأة بدون حجاب.



من جانبه رد محمود قاسم، الكاتب والناقد، على ذلك قائلا: "دي كارثة الكوارث، إية اللي بيحصل ده؟؟"، مشددًا على هذه لغة "الفلوس" التي تفرض نفسها على الآخرين دون أن يقرأ، مبديًا تعجبه إزاء قيام منتج المسلسل بالغاء 60% من خلق الله وهم النساء، بحد وصفه.













كشف رياض الفريج منتج المسلسل السعودي لـ"الرجال فقط"، والذي خلا من وجود النساء، إن المسلسل موجه للمجتمع كله، والسبب في عدم وجود نساء، أن السيناريو لا يوجد به نساء، والقصة صُنعت لهذا الأمر.