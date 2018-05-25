رئيس محكمة استئناف القاهرة لشؤون الأسرة يطالب بتعديل قانون الخلع



وتابع الباجا، في تصريحات تلفزيونية، الخميس، أنه في أحدى المرات رفعت سيدة قضية خلع على زوجها، وهي تعيش معه في نفس المنزل، وقالت له إنها رفعت هذه القضية كيدا في زوجها، وتريد أن تتنازل عن القضية ولا يعلم زوجها بها.



وأضاف رئيس محكمة الاستئناف: "عشان كدة قانون الخلع محتاج لتعديل لأن ده عبث".

طالب المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، بتعديل قانون الخلع، في الأحوال الشخصية، لأن البعض يستهين به.