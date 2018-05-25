محمد رمضان يتبنى طفلا في "نسر الصعيد"













قرر "زين" والذى يجسد دوره الفنان محمد رمضان، في مسلسل "نسر الصعيد" تبني الطفل الذى انجبته الفتاة التى حاولت التحدث إليه قبل قتلها إلا أنه لم يعطها فرصة، وهذا ما جعل ضميره يأنبه وقرر تربية طفلها الرضيع.بدأت أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل بقيام "زين" بإجراء طلب لأخذ الطفل وتربيته، وأطلق عليه اسم "صالح" نسبه إلى والده الشيخ صالح القناوي، وذلك وسط رفض زوجته "فيروز" درة، إلا أن قراره لقى ترحيبًا كبيرًا من والدته والتى تجسد دورها الفنانة وفاء عامر.يُذكر أن مسلسل "نسر الصعيد" يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، وفاء عامر، درة، عائشة بن أحمد، سيد رجب، وعايدة رياض، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج العدل جروب.