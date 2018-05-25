مستشار وزير التموين يوضح هدف إطلاق موقع "تموين دوت كوم"



وأضاف "مدكور" في مداخل مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، الخميس، أنه كان يصادفهم أيضا أخطاء في تسجيل أرقام هواتف المواطنين، ويمكن من خلال الموقع أن يطلع المواطن على بياناته وتحسينها، كما ستقوم الوزارة بتقديم العديد من الخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا للمواطنين.



وتابع مستشار وزير التموين، أنه متاح حاليا تحديث بيانات المواطنين من المنزل، ويتيح الفرصة للمواطن غير القادر على استخدام التكنولوجيا لكي يذهب إلى مكاتب التموين دون الضغط عليها.



وكشف أن الوزارة فتحت باب التظلمات من شهر يناير، وستبدأ في تنقية البيانات من أصحاب الدخول المرتفعة غير المستحقين، وسيتم طرح ذلك للحوار المجتمعي، موضحا أن بعض الناس لها 27 بطاقة، ويجب تنقية البطاقات.

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن إطلاق وزارة التموين لموقع "تموين دوت كوم"، هو في إطار التواصل مع المواطنين بشفافية، ويستطيع المواطن أن يعرف كل ما يخص بطاقته التموينية.