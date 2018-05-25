مصطفى بكري: نقول لكل قوى الخارج "خسرتم الرهان"



وأضاف "بكري" في تصريحات نقلتها قناة صدى البلد الفضائية، الخميس، أن الرئيس السيسي حمل في يوم ما رأسه على كفه من أجل مصر، ويواجه تحديات كبيرة في الداخل والخارج.



وتابع عضو مجلس النواب، أن المؤامرة لا تستهدف فقط القوات المسلحة، والرئيس عبدالفتاح السيسي، بل أيضا الدولة الوطنية.



وأوضح: "المصريون يعرفون جيدا من معهم ومن ضدهم، ولذلك نقول لكل قوى الخارج خسرتم الرهان، فالمصريون لا يعرفون إلا الوطن".

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مصر بكل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي عصية على الانكسار وتقف صفا واحد خلف القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي.