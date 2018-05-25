توقيت مباراة "محمد صلاح" القادمة مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق ليفريول الانجليزي، المحترف في صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، مع العملاق الإسباني نادي ريال مدريد، غدا السبت 26 مايو والذي سيوافق يوم 11 رمضان.

ويسعى الفريق الملكي لتحقيق لقبه الثالث على التوالى والـ 13 في تاريخه، حيث يمتلك الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 12 مرة.

وتنطلق المباراة، في تمام الساعة 18.45 بتوقيت لندن وجرينتش العالمي، والذي يصادف الساعة 20.45 بتوقيت القاهرة المحلي، وفي تمام الساعة 21.45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي 22.45 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، والقناة الناقلة هي beIN SPORTS HD 1.

وسيعلق على هذا اللقاء كل من :-

1- عصام الشوالي

2- رؤوف خليف

3- حفيظ دراجي

وهزم ريال مدريد، منافسه نادي بايرن ميونخ في نصف النهائي، بمجموع المباراتين بنتيجة 4-3، بينما فاز نادي ليفربول الإنجليزي علي فريق روما الإيطالي، بمجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة 7-6.