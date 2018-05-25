مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق "سوهاج - البحر الأحمر"



تحرر عن ذلك المحضر رقم 6172 جنح المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.



لقي شخصان مصرعهما وأصيب 2 أخرين إثر تصادم 3 سيارات بطريق "سوهاج البحر الأحمر"، وتم نقل الجثتين للمستشفي المركزي والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 22077 نقل قنا قيادة عاطف السيد محمد السيد 43 عامًا سائق ويقيم دائرة مركز نجع حمادي " قنا " اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق وتوالي إصطدام السيارة رقم 27888 نقل قنا قيادة ماجد ميلاد أنور 32 عامًا سائق ويقيم دائرة مركز فرشوط " قنا " والسيارة رقم 527 هـ ف ج أتوبيس "خاص" تابع لشركة الإيمان جيت الخاصة قيادة عادل فتوح محمد 57 عامًاسائق ويقيم دائرة قسم الويلي "القاهرة" بالسيارة الأولى.نتج عن الحادث وفاة كل من قائد السيارة الأولي وسالم جمعة محمد احمد 35 عامًا سائق ويقيم دائرة مركز نجع حمادي " قنا " من مستقل السيارة الثانية وإصابة كل من قائد السيارة الثانية ومحمد عاطف عيد 32 عامًا مهندس معماري ويقيم بندر الأقصر من مستقل السيارة الرابعة" بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.بسؤال قائدي السيارتين والمصاب قرروا مضمون ما تقدم وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ علي السيارات.