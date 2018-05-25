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خبير بالشؤون الآسيوية: شيئان تسببا في سوء العلاقات الأمريكية مع كوريا الشمالية

الجمعة 25/مايو/2018 - 04:04 ص
خبير بالشؤون الآسيوية: شيئان تسببا في سوء العلاقات الأمريكية مع كوريا الشمالية
دونالد ترامب
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور محمد فايز فرحات، الباحث في الشئون الآسيوية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه كان هناك موجة تفاؤل كبيرة بالعلاقات الأمريكية الكورية الشمالية، بوجود أجواء إيجابية بين البلدين.

وأضاف "فايز" في مداخل مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، الخميس، أنه كان هناك سلسلة كبيرة من المؤشرات الإيجابية، ولكن كل هذه المؤشرات كانت مبنية على افتراضات خاطئة.

وتابع الباحث في الشئون الآسيوية، أن المسئولية لا تقع على كوريا الشمالية فقط، وهناك شيئين كان لهما تأثير في سوء العلاقات بين البلدين، أولهما استئناف الولايات المتحدة الأمريكية للتدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية، ما أعطى إيحاء لجارتها الشمالية بإمكانية الغزو العسكري.

وأشار إلى أن الشيء الثاني هو تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي، والذي أكد أن أمريكا تسعى إلى تطبيق النموذج الليبي على كوريا الشمالية.
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