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ضبط صاحب مصنع جبن مجهول المصدر بسوهاج

الجمعة 25/مايو/2018 - 02:48 ص
ضبط صاحب مصنع جبن مجهول المصدر بسوهاج
صورة أرشيفية
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أبورية حسين
 
تمكنت ضباط إدارة البحث الجنائي بسوهاج بالتنسيق مع مديرية التموين من ضبط صاحب مصنع جبن بقسم أول لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم ضبط محمد م ع ك 49 عامًا صاحب مصنع جبن ويقيم دائرة قسم أول سوهاج وبحوزته " 350" عبوة جبن و"45" كجم جبنه ومكونات إنتاج و"75" كجم ملح طعام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 344 جنح قسم الكوثر لسنة 2018، وتولت النيابة التحقيق.
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