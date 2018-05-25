ليلة فنية لأغاني فيروز بأوبرا الإسكندرية (صور)









قدمت الأوركسترا بالفاصل الأول من الحفل موسيقى الاخوان رحباني، ثم قدمت المطربة شمس إبراهيم "نحن والقمر جيران"، "البنت الشلبية"، "بعدك على بالي"، "جايبلي سلام" أداء آلاء ايوب، "كنا نتلاقى"، "سلم لى عليه" أداء سارة مجدي، وبالفاصل الثانى من الحفل قدمت عازفة الفلوت دالياعاصم إمام مقطوعات موسيقية لأروع ما غنت "جارة القمر"، "قد ايش فيه ناس"، "حبيتك تنسيت النوم" أداء شروق شريف، "عندي ثقة فيك"، "لا إنت حبيبى ولا ربينا سوا" أداء بسنت الزهيرى، "أنا وشادي"، "ع هدير البوسطة"، "أداء ندا غالب"، واختتمت الفرقة الحفل برائعة فيروز "أنا صار لازم أودعكن".





يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004 وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.





يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004 وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو الدكتور إيهاب عبد الحميد، وذلك مساء أمس الخميس حيث قدمت الفرقة باقة متنوعة من أجمل أغنيات الفنانة الكبيرة فيروز.