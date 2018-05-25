هل يعود فيدال إلى يوفنتوس ؟

انتقل التشيلي أرتورو فيدال إلى بايرن ميونخ الألماني، بعد أن صنع لنفسه اسما في يوفنتوس، حيث أصبح واحداً من أفضل لاعبي الوسط في عالم كرة القدم.

وفقا لمصادر لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن فيدال يبدو أنه يرغب في العودة إلى اليوفي، وينتهي عقد فيدال الحالي في عام 2019 وأكد الموقع أنه سيكون إضافة قوية لخط وسط يوفنتوس.

وكان بيبي ماروتا قد صرح مؤخرًا بأن لاعبي يوفنتوس السابقين يجدون صعوبة في نسيان نادي بيانكيونيري، كان فيدال حاضراً في سان سيرو في مباراة اعتزال بيرلو عندما تحدث مع كيليني وبارزالي وماركيزيو ولاعبين آخرين كانوا حاضرين أيضًا، أخبر فيدال وكيله فيرناندو فيليسيفيتش بالتواصل مع يوفنتوس لأنه يحب العودة.

وكشف الموقع الإيطالي عن خطة يوفنتوس والتي توصل فيها لاتفاق بشكل كبير مع بايرن ميونيخ بأنه مع توقيع جوريتزكا لاعب شالكه بالفعل يمكن أن يرحل فيدال عن ميونخ.

وأكد الموقع الإيطالي بأن يوفنتوس في هذه اللحظة لديهم أولويات أخرى لكن فيدال لا يزال في أذهانهم، كما يريد فيدال العودة، وأن يوفنتوس يفكر في هذا الخيار.