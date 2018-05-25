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محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)

الجمعة 25/مايو/2018 - 02:40 ص
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
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عبدالحافظ
 

أشعل نجم الأغنية الشعبية "محمود الليثى"  في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، أولى سهراته الغنائية في شهر رمضان الكريم بإحدى البواخر العامة.

وبدأ "الليثى" الحفل فى تمام الساعة الواحدة صباحًا وبدء بأغنية "بونبوناية" و"يا عم يا صياد" و"عبده وحوشى ياما" و"إذا كان قلبك كبير".



محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
محمود الليثي يشعل سهرة رمضانية بباقة من أجمل أغنياته (صور)
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