شاهد.. صورة الفتاتين اللتين سيتزوجهما رونالدينيو

يخطط أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو، الذي تجمعه علاقة عاطفية بإمرأتين في نفس الوقت منذ 2016، للزواج منهما في أغسطس بمدينة ريو دي جانيرو، حسب صحيفة أو ديا.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعب برشلونة السابق الذي شوهد في حفلات عامة آخر عامين مع بريسيلا كويلهو وبياتريث سوزا، وهما من مدينة بيلو أوريزونتي، قدم لهما خاتمين للزواج منهما في يناير الماضي.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية مختلفة أن الزفاف سيقام في منزل خاص لرونالدينيو بحي بارا دي تيخوكا، غربي ريو دي جانيرو.

وأبرزت أن الزواج سيكون غير رسمي، لأن تعدد الزوجات محظور في البرازيل ويعاقب عليه بالسجن.

ورغم عدم تأكيد رونالدينيو لعلاقته بالمرأتين، لكنه ظهر معهما كثيراً في أحداث عامة، وتدور التكهنات على أنه تجمعه علاقة عاطفية بهما في نفس الوقت.

وأكدت شقيقة رونالدينيو أنها ضد زواج أخيها بأكثر من واحدة، وبالتالي لن تحضر الزفاف وفقاً لصحيفة أو ديا، والذي سيحييه المغني البرازيلي جورجي بيرثيو.