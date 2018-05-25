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تكريم نجوم الأب الروحي في نادي الشمس في الأول من يونيو

الجمعة 25/مايو/2018 - 02:29 ص
تكريم نجوم الأب الروحي في نادي الشمس في الأول من يونيو
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سعد نبيل
 

يقيم نادى الشمس الرياضي، تحت رعاية الصحفي اسامة ابوزبد رئيس النادى حفل تكريم لأبطال مسلسل "الأب الروحي 2" وشركة فنون مصر ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز الذين نجحوا في خلق موسم درامي غير موسم رمضان والمساهمة في تغذية سوق الدراما بوجوه شابة أصبحت من دعائم الدراما.


ويحضر التكريم أبطال المسلسل علي رأسهم الفنان الكبير أحمد عبد العزيز والفنانة فريدة سيف النصر والنجم محمد نجاتي والنجوم محمد عادل ومحمد عز ومحمد علي رزق ولاء الشريف وكارولين عزمي وغنوة وفهد شلبي وغفران وباقي أبطال المسلسل وذلك يوم الجمعة الموافق 1 يونيو الساعة 9 مساءً بالمبنى الاجتماعي بنادى الشمس.

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