"ما لناش أكل عيش هنا".. مشهد كوميدي تراجيدي بين الميرغني وخاله "سليمان عيد" (فيديو)





شارك الفنان سليمان عيد، بشخصيته الحقيقية في "مسرح مصر"، ليجسد دوره الحقيقي في الحياة كخال للنجم الشاب حمدي الميرغني.





وقدم الثنائي مشهدًا كوميدًيا حول طبيعة الأدوار التي تطرح على سليمان عيد، حيث اشتكي الأخير للميرغني، حصر المخرجين له في أدوار بعينها: كـ"الجرسون"، قائلا له: "ما لناش أكل عيش هنا".





ونصح الميرغني، خاله سليمان عيد، بأن يحب الأدوار التي تعرض عليه حتى يقتنع القائمون على الأعمال الفنية بموهبته ويعرضوا عليه فيما بعد أدوارًا أكبر.





واختتم الثنائي المشهد بتراجيديا، عبرت عن عمق المعاناة التي يعيشها سليمان عيد، مع المخرجين، فيما تفاعل الجمهور معهما وقام بالتصفيق الحار للنجمين.







