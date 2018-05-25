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عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مواجهة مصر والكويت اليوم الجمعة

الجمعة 25/مايو/2018 - 02:02 ص
عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مواجهة مصر والكويت اليوم الجمعة
منتخب مصر
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أحمد عصام
 

يحل منتخب مصر، ضيفا ثقيلا على نظيره الكويتي، اليوم الجمعة 25-5-2018 في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن استعدادات المنتخبات لبطولة كأس العالم في روسيا 2018.

 

وأعلنت مجموعة قنوات أون سبورت، عن إذاعة هذه المباراة عبر قنواتها الرياضية، عبر النايل سات، وسيعلق على هذه المواجهة "مدحت شلبي".

 

وسيخوض منتخب مصر مباراتين وديتين قبل بطولة كأس العالم في روسيا، أمام منتخبي كولومبيا وبلجيكا.

 

 

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