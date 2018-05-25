ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نائب رئيس هيئة البترول سابقا يكشف عن مزايدتين تاريخيتين للبحث عن الغاز

الجمعة 25/مايو/2018 - 04:15 ص
نائب رئيس هيئة البترول سابقا يكشف عن مزايدتين تاريخيتين للبحث عن الغاز
الدكتور صلاح حافظ
طباعة
نعيم يوسف
 
قال الدكتور صلاح حافظ، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، إن هناك مزايدتين تاريخيتين طرحتهما الدولة للتنقيب عن الغاز، وهي تجذب الشركات العملاقة لمصر.

وأضاف "حافظ"، في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، الخميس، أن هذا الطرح جاء بعد مؤتمر الغاز الذي عقد في مصر، واكتشاف حقل ظهر.

ولفت إلى أن هذه المزايدات تحتاج لشركات حجمها كبير، وهناك حوالي 30 شركة عالمية يمكن أن تجذبها هذه المزايدات، مثل "أباتشي"، و"شيل"، و"بي بي"، وإكسون موبيل"، وغيرها.
المزيد عن: مصر شركات تحتاج الغاز
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
نيجيريا - أساسي
-
x
13:00
-
جمهورية الكونجو - أساسي
الكويت - أساسي
-
x
21:00
-
مصر - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/25/2018 4:50:06 AM