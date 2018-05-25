نائب رئيس هيئة البترول سابقا يكشف عن مزايدتين تاريخيتين للبحث عن الغاز



وأضاف "حافظ"، في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، الخميس، أن هذا الطرح جاء بعد مؤتمر الغاز الذي عقد في مصر، واكتشاف حقل ظهر.



ولفت إلى أن هذه المزايدات تحتاج لشركات حجمها كبير، وهناك حوالي 30 شركة عالمية يمكن أن تجذبها هذه المزايدات، مثل "أباتشي"، و"شيل"، و"بي بي"، وإكسون موبيل"، وغيرها.

قال الدكتور صلاح حافظ، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، إن هناك مزايدتين تاريخيتين طرحتهما الدولة للتنقيب عن الغاز، وهي تجذب الشركات العملاقة لمصر.