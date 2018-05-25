خالد الجندي: المجتمع أصبح في خطر بعد اختفاء قيم الذوق الإسلامي
الجمعة 25/مايو/2018 - 02:28 ص
نعيم يوسف
قال خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن مفاهيم الذوق الإسلامي حدث فيه اضطراب، و"بقيت تسمع النصيحة من الحرامية"، وحدث اختلاط في الأمور.
وأضاف الجندي، في تصريحات تلفزيونية، أن المجتمع أصبح في خطر بعد اختفاء قيم الذوق الإسلامي، وأصبحت تختفي لأسباب غامضة، وأصبح الناس يشكون في بعضهم، ولا يصدقون بعضهم.
وتابع الداعية الإسلامي، أن الدين الإسلامي راق جدا، ويجعل الإنسان يعلم أن الله بيده الملك.
وأضاف الجندي، في تصريحات تلفزيونية، أن المجتمع أصبح في خطر بعد اختفاء قيم الذوق الإسلامي، وأصبحت تختفي لأسباب غامضة، وأصبح الناس يشكون في بعضهم، ولا يصدقون بعضهم.
وتابع الداعية الإسلامي، أن الدين الإسلامي راق جدا، ويجعل الإنسان يعلم أن الله بيده الملك.
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