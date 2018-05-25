تشيلسي يرصد 40 مليون يورو وموراتا للتعاقد مع إيكاردي

يبدو أن ماورو إيكاردي سيبقى في صفوف إنتر ميلان، لكن موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي نقل عن وكالة الأخبار الإسبانية كادينا سير بأن تشيلسي لديه خطط أخرى.

وأكد الموقع الإيطالي بأن البلوز على استعداد لدفع 35-40 مليون يورو بالإضافة إلى الإسباني الفارو موراتا للحصول على خدمات إيكاردي.

وكشف الموقع بأن تشيلسي يبحث عن مهاجم جديد بعد أن قدم مورتا آداءا مخيباً هذا الموسم، وكان موراتا أحد طلبات كونتي ولكن الآن بعد أن قرر المدرب الإيطالي الرحيل فإن مطاردة مهاجم جديد قد انتهت، أيضًا، يبدو أن ألفارو موراتا يريد العودة إلى إيطاليا حيث التقى مؤخرا مع إدارة يوفنتوس.

وكشف الموقع بأن مالك تشيلسي أبراموفيتش يريد ماورو إيكاردي لكنه غير مستعد لدفع 110 مليون يورو، هذا هو السبب في أن تشيلسي يرغب في إضافة موراتا في الصفقة لأنه يمكن أن يحل محل إيكاردي واحد لواحد في إنتر، سيكون العرض 35-40 مليون يورو نقدا بالإضافة إلى موراتا، ويريد إنتر ميلان الحفاظ على ايكاردى ولكن كل ذلك يعتمد عليه.

وقال لوسيانو سباليتي مؤخرا في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "سيكون الأمر كذلك بالنسبة له. لا يمكنك أن تبقي شخصًا يريد المغادرة. لنرى ولكنني واثق، الزمن سيخبر".