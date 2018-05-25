أسعار الطوب اليوم الجمعة 25-5-2018 في قنا

شهدت أسواق مواد البناء بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، استقرار في اسعار الطوب، حيث وصل سعر 1000 طوبة من الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترا لـ 918 جنيها.



وبلغ سعر 1000 طوبة من الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×20 سم، نحو 4746 جنيها، وسعر الطوب الرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترا لـ550 جنيها للمتر المكعب.



بينما وصل سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40× 20× 12 سنتيمترا لـ 3729 جنيها مقابل ألف طوبة، وسعر الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سنتيمترا لـ 630 جنيها مقابل ألف طوبة.

