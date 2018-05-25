حالة الطقس اليوم الجمعة 25-5-2018 في قنا



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقسا معتدلا، على كافة الأنحاء نهارا، لطيف في أول الليل.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا تكون متكاثرة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة الرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.



تنشر بوابة "الفجر" اليوم الجمعة، توقعات درجات الحرارة في محافظة قنا، حيث يعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم حار نهارًا، حتى تبلغ الصغرى 25 درجة، والكبرى 39 درجة.