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عاجل.. زعيم كوريا الشمالية يصدم ترامب بهذا القرار

الجمعة 25/مايو/2018 - 01:40 ص
عاجل.. زعيم كوريا الشمالية يصدم ترامب بهذا القرار
زعيم كوريا الشمالية وترامب
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وكالات
 
أفادت قناة "الحرة" بأن كوريا الشمالية أبدت استعدادها لحل جميع المشكلات مع الولايات المتحدة الأمريكية، في أي وقت وبأي شكل.

وأضافت بيونج يانج عبر بيان بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء القمة التي كانت مقررة بينه وبين نظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون "يخالف تطلعات المجتمع الدولي".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إلغاء قمة كانت ستجمعه بزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في يونيو المقبل في سنغافورة، كانت ستصبح أول قمة تجمع زعيمي الدولتين، وتتناول إزالة الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، بسبب تصريحات بيونج يانج التي وصفها بأنها "عدائية".

وقال ترامب إن "العالم خسر فرصة للسلام الدائم"، وأضاف: "نظرا للغضب العارم والعدوانية في بيانكم الأخير، أشعر أنه من غير المناسب في هذا الوقت عقد أي لقاء مخطط له"، وقال ترامب "إنكم تتحدثون عن قدراتكم النووية، لكن قدراتنا أضخم وأقوى، وأدعو الله ألا نضطر إلى استخدامها أبدا"، وأنهى ترامب خطابه بالقول إن على "كيم" أن يطلبه إذا غير رأيه، مضيفا أن الجيش الأمريكي "مستعد إذا تطلب الأمر" للرد على أي "مجازفة" من كوريا الشمالية.
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