عاجل.. زعيم كوريا الشمالية يصدم ترامب بهذا القرار

أفادت قناة "الحرة" بأن كوريا الشمالية أبدت استعدادها لحل جميع المشكلات مع الولايات المتحدة الأمريكية، في أي وقت وبأي شكل.





وأضافت بيونج يانج عبر بيان بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء القمة التي كانت مقررة بينه وبين نظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون "يخالف تطلعات المجتمع الدولي".





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إلغاء قمة كانت ستجمعه بزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في يونيو المقبل في سنغافورة، كانت ستصبح أول قمة تجمع زعيمي الدولتين، وتتناول إزالة الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، بسبب تصريحات بيونج يانج التي وصفها بأنها "عدائية".



