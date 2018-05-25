موعد مباراة الكويت ومصر اليوم الجمعة 25-5-2018 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب مصر، مع نظيره الكويتي، اليوم الجمعة 25-5-2018 في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن استعدادات المنتخبات لبطولة كأس العالم في روسيا 2018.

وأعلنت مجموعة قنوات أون سبورت، عن إذاعة هذه المباراة عبر قنواتها الرياضية، عبر النايل سات، وسيعلق على هذة المباراة "مدحت شلبي".

وسيخوض منتخب مصر مباراتين وديتين قبل بطولة كأس العالم في روسيا، أمام منتخبي كولومبيا وبلجيكا.