أيمن بهجت قمر لـ شيكو: "فخادك مميزة".. والأخير: "بمثل بيهم" (صورة)





سخر الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، من البوستر الدعائي لفيلم "قلب أمه"، المقرر طرحه في عيد الفطر، حيث تضمن البوستر وقوع الفنان هشام ماجد، أسفل الفنان شيكو، ولم يظهر من الأخير سوى ساقيه.



