أيمن بهجت قمر لـ شيكو: "فخادك مميزة".. والأخير: "بمثل بيهم" (صورة)
الجمعة 25/مايو/2018 - 01:14 ص
سارة إبراهيم
سخر الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، من البوستر الدعائي لفيلم "قلب أمه"، المقرر طرحه في عيد الفطر، حيث تضمن البوستر وقوع الفنان هشام ماجد، أسفل الفنان شيكو، ولم يظهر من الأخير سوى ساقيه.
وعلق "قمر" على صورة البوستر التي نشرها شيكو، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلا: "فخادك مميزة يا شيكو مش محتاج أكتر من كدة"، ليرد شيكو، قائلا: "أنا بمثل بفخادي يا أيمن وانت عارف،، أكل عيشي".
وأضاف "قمر" قائلا: "مفيش نجومية من غير تنازلات يا شيكو"، فرد شيكو، قائلا: "المهم نوصل الفخاد دي للجمهور "، والفيلم من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج عمرو صلاح.
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