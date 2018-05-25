نائب: "فكرة قانون الرؤية دي أمر شاذ"



وأضاف "فؤاد"، في تصريحات تلفزيونية، الخميس، أنه كان يجب طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي، ولكن تم تأجيله لمناقشة الموازنة العامة في البرلمان، لافتا إلى أنه يريد ربط الاستضافة بالقدرة على الإنفاق في القانون.



وتابع عضو مجلس النواب، أنه سيتم معاقبة الطرف الذي لا يعيد الطفل مرة أخرى عند الاستضافة بالحبس لمدة ستة أشهر، بالإضافة لمنعه من السفر، منتقدا فكرة "الرؤية"، قائلا: "فكرة قانون الرؤية دي أمر شاذ.. وده شذوذ عاطفي".

قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية، يجب أن يكون منصفا، ويراعي المصلحة الفضلى للطفل، وألا يتم سنه على حسب أهواء الحركات النسائية.