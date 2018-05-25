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إسلام حسن يجدد عقده مع الأهلي 4 مواسم (صور)

الجمعة 25/مايو/2018 - 01:13 ص
إسلام حسن يجدد عقده مع الأهلي 4 مواسم (صور)
إسلام حسن
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دينا نبيل
 

جدد إسلام حسن لاعب فريق اليد بالنادي الأهلي ومنتخب مصر،  عقده مع القلعة الحمراء لمدة ٤ مواسم.

 

وكان إسلام قد أعلن عبر حسابه على "فيس بوك" تجديده للأهلي موجهًا الشكر لمجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.

 

يذكر أن فريق اليد بالنادي الأهلي قد فاز بالدوري العام وبطولة إفريقيا لليد التي نظمها الأهلي، فيما خسر لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك وودع الكأس مبكرًا، خلال الموسم المنقضي.
إسلام حسن يجدد عقده مع الأهلي 4 مواسم (صور)
إسلام حسن يجدد عقده مع الأهلي 4 مواسم (صور)
المزيد عن: منتخب مصر كرة اليد رياضة الأهلي الأخبار الرياضية اخبار الرياضة إسلام حسن
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