ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الحضري: الأرقام القياسية تأتيني دون الحاجة إلى طلبها

الجمعة 25/مايو/2018 - 01:07 ص
الحضري: الأرقام القياسية تأتيني دون الحاجة إلى طلبها
عصام الحضري
طباعة
وكالات
 

أكد حارس مرمى المنتخب المصري، عصام الحضري، أمس الخميس، أن المشاركة في كأس العالم ما ينقص مشواره الكروي.

 

وقال الحضري (45 عاماً) في تصريحات صحافية: "لم أكن أتخيل أنني سألعب لهذا السن، لكن حلمي بأن أشارك في كأس العالم كان دافعاً لي، وأنا عموماً كحارس وإنسان أعيش حياتي بأهداف".

 

وأضاف قائد منتخب مصر: "تعودت على تحقيق أحلامي وأهدافي وكأس العالم ما كان ينقصني".

 

وتابع: "لم أفكر في البحث عن الأرقام القياسية، لذلك فهي تأتيني دون الحاجة إلى طلبها، وأعتبرها مكافأة تعب وشقاء وتدريبات".

 

أوضح حارس فريق التعاون السعودي: "لم أحدد موعد اعتزالي ولا أفكر في الأمر حالياً، ولإنهاء الجدل أرى إنني ما زلت قادراً على العطاء".

 

واختتم الحضري حديثه قائلاً: "من الرائع أن تكون أكبر الحراس المشاركين في تاريخ المونديال سناً، وأنا متفائل جداً بالنسبة لمصر، وأتوقع أن نكون بين المتأهلين عن المجموعة الأولى".

 

ويتواجد الحضري حالياً برفقة منتخب مصر، الذي يلعب ودياً مع مضيفه منتخب الكويت اليوم الجمعة، في إطار استعداداته للمشاركة في المونديال.

 

ويلعب المنتخب المصري، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 28 عاماً، في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات في البطولة، برفقة منتخبات أوروجواي وروسيا والسعودية.

المزيد عن: منتخب مصر عصام الحضري رياضة المونديال الأهلي الأرقام القياسية الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
نيجيريا - أساسي
-
x
13:00
-
جمهورية الكونجو - أساسي
الكويت - أساسي
-
x
21:00
-
مصر - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/25/2018 1:50:03 AM