الحضري: الأرقام القياسية تأتيني دون الحاجة إلى طلبها

أكد حارس مرمى المنتخب المصري، عصام الحضري، أمس الخميس، أن المشاركة في كأس العالم ما ينقص مشواره الكروي.

وقال الحضري (45 عاماً) في تصريحات صحافية: "لم أكن أتخيل أنني سألعب لهذا السن، لكن حلمي بأن أشارك في كأس العالم كان دافعاً لي، وأنا عموماً كحارس وإنسان أعيش حياتي بأهداف".

وأضاف قائد منتخب مصر: "تعودت على تحقيق أحلامي وأهدافي وكأس العالم ما كان ينقصني".

وتابع: "لم أفكر في البحث عن الأرقام القياسية، لذلك فهي تأتيني دون الحاجة إلى طلبها، وأعتبرها مكافأة تعب وشقاء وتدريبات".

أوضح حارس فريق التعاون السعودي: "لم أحدد موعد اعتزالي ولا أفكر في الأمر حالياً، ولإنهاء الجدل أرى إنني ما زلت قادراً على العطاء".

واختتم الحضري حديثه قائلاً: "من الرائع أن تكون أكبر الحراس المشاركين في تاريخ المونديال سناً، وأنا متفائل جداً بالنسبة لمصر، وأتوقع أن نكون بين المتأهلين عن المجموعة الأولى".

ويتواجد الحضري حالياً برفقة منتخب مصر، الذي يلعب ودياً مع مضيفه منتخب الكويت اليوم الجمعة، في إطار استعداداته للمشاركة في المونديال.

ويلعب المنتخب المصري، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 28 عاماً، في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات في البطولة، برفقة منتخبات أوروجواي وروسيا والسعودية.