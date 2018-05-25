ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. لاعب أوروجواي يفجر مفاجأة عن مواجهة مصر وصلاح بالمونديال

الجمعة 25/مايو/2018 - 12:52 ص
عاجل.. لاعب أوروجواي يفجر مفاجأة عن مواجهة مصر وصلاح بالمونديال
محمد صلاح
طباعة
وكالات
 

قال المدافع الأوروجوياني، دييجو لاكسالت، مساء الخميس، إن مهاجم المنتخب المصري محمد صلاح يمكن إيقاف خطورته بطريقة واحدة فقط.

 

وتخوض أوروجواي مباراتها الأولى في مونديال روسيا أمام مصر، وسبق للاكسالت، مدافع جنوى الإيطالي، مواجهة نجم ليفربول الإنجليزي في عدة مناسبات مختلفة، عندما كان "الفرعون" لاعباً لفيورنتينا وروما.

 

وقال المدافع (25 عاماً): "يجب أن يكون ظهره دائماً لمرمانا، ولا نترك له مساحة للالتفاف عند استلامه الكرة".

 

ويتدرب لاكسالت مع "السيليستي" على أمل أن يضمه مدرب المنتخب أوسكار تاباريز للقائمة النهائية التي ستشارك في مونديال روسيا، التي تضم 23 لاعباً، وإن حدث ذلك ستكون هذه أول مشاركة له في كأس العالم في تاريخه.

المزيد عن: منتخب مصر محمد صلاح ليفربول لاكسالت رياضة الأخبار الرياضية أوروجواي أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
نيجيريا - أساسي
-
x
13:00
-
جمهورية الكونجو - أساسي
الكويت - أساسي
-
x
21:00
-
مصر - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/25/2018 1:50:03 AM