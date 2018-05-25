عاجل.. لاعب أوروجواي يفجر مفاجأة عن مواجهة مصر وصلاح بالمونديال

قال المدافع الأوروجوياني، دييجو لاكسالت، مساء الخميس، إن مهاجم المنتخب المصري محمد صلاح يمكن إيقاف خطورته بطريقة واحدة فقط.

وتخوض أوروجواي مباراتها الأولى في مونديال روسيا أمام مصر، وسبق للاكسالت، مدافع جنوى الإيطالي، مواجهة نجم ليفربول الإنجليزي في عدة مناسبات مختلفة، عندما كان "الفرعون" لاعباً لفيورنتينا وروما.

وقال المدافع (25 عاماً): "يجب أن يكون ظهره دائماً لمرمانا، ولا نترك له مساحة للالتفاف عند استلامه الكرة".

ويتدرب لاكسالت مع "السيليستي" على أمل أن يضمه مدرب المنتخب أوسكار تاباريز للقائمة النهائية التي ستشارك في مونديال روسيا، التي تضم 23 لاعباً، وإن حدث ذلك ستكون هذه أول مشاركة له في كأس العالم في تاريخه.