أستاذ إعلام يهاجم إعلانات رمضان: "مهزلة"

يخطئ من يظن أنه رابح من هذا الكم من الإعلانات على الأعمال الدرامية في غالبية القنوات".





وأكد المرسي، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "القناة خاسرة بالتأكيد رغم الربح المؤقت من الإعلانات، وهي تخسر مصداقيتها بعدم احترامها لمشاهديها وتحول غالبيتهم، وبخاصة الشباب الذي تحول إلى اليوتيوب لمشاهدة الحلقة في نفس اليوم في ٢٥ دقيقة دون أي فواصل إعلانية، وهي خاسرة لمن تبقي من مشاهديها بغضبهم وتوجههم السلبي نحو القناة".





وأضاف: "الشركات والمؤسسات المعلنة خاسرة بعدم تحقيق الهدف من إعلانات لتسويق منتجاتها أو خدماتها حيث أن المتابع يدرك جيدا أن المشاهد بمجرد بدء الإعلانات يقوم بتغيير القناة لأخري يتابعها ثم يعود بِعد انتهاء الإعلانات أو ينشغل بالحديث مع أفراد أسرته أو في مأكولات أو مشروبات إلى حين انتهاء الإعلانات التي فقدت قيمتها وأهميتها له، وبالتالي الشركات المعلنة لا تحقق أهدافها إلا في أدنى مستوياتها".





وأوضح خلال التدوينة أن صناع الدراما وكل من اشترك في العمل الدرامي خاسرون بتهلهل أعمالهم والاستهتار بها وبجهدهم بالإضافة إلى ضعف التواصل بقطع متكرر لسياق العمل وأحداثه الدرامية.





وأكد أن المشاهد خاسر أيضا بضياع وقته وما يصيبه من ملل وضيق شديد من الإعلانات والقناة والعمل الدرامي ذاته، وبما ينعكس في عقله ووجدانه من استمرار الفوضي الإعلامية وعدم القدرة على تقديم إعلام يحترم عقل ووجدان المشاهد.





وتابع: "المجلس الأعلي للإعلام خاسر أيضا لمصداقيته إذا لم يتصد وبسرعة وحسم لهذه المهزلة بتطبيق العقوبات الشديدة التي أعلن عنها مسبقا لتنظيم الإعلانات في الأعمال الدرامية".





وأشار إلى أن المعدل العالمي للإعلانات من ١٠ إلى ١٥ دقيقة فقط في كل ساعة درامية أو برامجية يتم تقسيمها إلى ثلاث أو أربع فقرات، وهو معدل مناسب يجعل جميع الأطراف رابحة".