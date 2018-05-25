نائب: قانون الأسرة عبث تشريعي مكتمل الأركان



وأضاف فؤاد، خلال حواره المذاع عبر فضائية "ltc"، أن هناك اختلاق تشريعي غير طبيعي في قانون الأسرة، وحدث عليه تعديلات متسارعة كانت أشبه بالترضيات السياسية حتى ذهب البعض على أن التعديلات عبارة عن مكتسبات، مستكملًا: الطفل ليس مكتسب.



وأوضح عضو مجلس النوب، أنهم تلقوا الكثير من الشكاوى بشأن قانون الأسرة وتم اللقاء بالكثير من الأسر، مشيرًا إلى أن حكم الرؤية لا يشتمل الجد والجدة، مؤكدًا أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تطبق فكرة الاستضافة والاصطحاب للأبناء.



قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن قانون الأسرة نوع من أنواع العبث التشريعي المكتمل الأركان.