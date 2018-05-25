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رسميا.. بتروجت يحصل على خدمات عبد الله جمعة (صورة)

الجمعة 25/مايو/2018 - 12:35 ص
رسميا.. بتروجت يحصل على خدمات عبد الله جمعة (صورة)
طارق يحيى
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محمد الصو
 

 

نجح مسؤولو نادي بتروجت، في الحصول على خدمات عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي والمصري السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ووقع جمعة، على عقود انتقاله مساء أمس، لمدة ثلاثة أعوام في حضور كلًا من طارق يحيي المدير الفني، وحمادة أنور مدير الكرة، ومهاب العربي وكيل اللاعب.

 

وكان إنبي، أعلن منذ أيام فسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضي بعد عدم الاعتماد عليه وخروجه من حسابات المدير الفني.

 

رسميا.. بتروجت يحصل على خدمات عبد الله جمعة (صورة)
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