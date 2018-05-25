ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس محكمة استئناف: قانون الأسرة فشل بشكل ذريع

الجمعة 25/مايو/2018 - 12:57 ص
رئيس محكمة استئناف: قانون الأسرة فشل بشكل ذريع
المستشار عبدالله الباجا
طباعة
جهاد جمال
 
قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، إن قانون الأسرة فشل في حل مشاكل الأب والأم والأطفال بشكل ذريع.

وتابع الباجا، خلال حواره المذاع عبر فضائية "ltc"، مساء الخميس، أن تعديل قانون الحضانة في عام 2005 ورفعها لـ 15 سنة بالمخالفة لكل قواعد المعنى اللغوي لكلمة "الحضانة"، مطالبًا أن يكون أقصى سن للحضانة للذكر 10 سنوات الأنثى 12 سنة. 

وأضاف رئيس محكمة الاستئناف، أنه قانون الأسرة عدل 4 مرات ولم يراع المشرع قانون حق الرؤية مطلقًا، متابعًا أن الرؤية هو المنفذ الوحيد للأب لرعاية أبناءه معترضًا على أن يكون لقاءه بأبناء في مكان عام مدة 3 ساعات، مطالبًا أن تكون بالمبيت وتزداد المدة في المناسبات والأعياد.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
نيجيريا - أساسي
-
x
13:00
-
جمهورية الكونجو - أساسي
الكويت - أساسي
-
x
21:00
-
مصر - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/25/2018 1:50:11 AM