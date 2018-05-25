رئيس محكمة استئناف: قانون الأسرة فشل بشكل ذريع



وتابع الباجا، خلال حواره المذاع عبر فضائية "ltc"، مساء الخميس، أن تعديل قانون الحضانة في عام 2005 ورفعها لـ 15 سنة بالمخالفة لكل قواعد المعنى اللغوي لكلمة "الحضانة"، مطالبًا أن يكون أقصى سن للحضانة للذكر 10 سنوات الأنثى 12 سنة.



وأضاف رئيس محكمة الاستئناف، أنه قانون الأسرة عدل 4 مرات ولم يراع المشرع قانون حق الرؤية مطلقًا، متابعًا أن الرؤية هو المنفذ الوحيد للأب لرعاية أبناءه معترضًا على أن يكون لقاءه بأبناء في مكان عام مدة 3 ساعات، مطالبًا أن تكون بالمبيت وتزداد المدة في المناسبات والأعياد.



قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، إن قانون الأسرة فشل في حل مشاكل الأب والأم والأطفال بشكل ذريع.