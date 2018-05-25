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"لحوم الدكتور".. أول محل جزارة لطبيبات بيطريات ببني سويف (فيديو)

الجمعة 25/مايو/2018 - 01:20 ص
لحوم الدكتور.. أول محل جزارة لطبيبات بيطريات ببني سويف (فيديو)
محل جزارة لطبيبات بيطريات
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كساب أحمد
 
عرض الإعلامي وائل الإبراشي تقريرا متلفزًا يظهر عدد من الطبيبات البيطريات ببني سويف، قمن بفتح محل جزارة يحمل اسم "جزارة الدكتور".

وقالت آية إسماعيل طبيبة بيطرية، خلال التقرير المعروض ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، إن الفكرة جاءت إليها وثلاث من زملائها بفتح محل جزارة تحت إشراف طبي كامل بعد التخرج مباشرة.

وأضافت أنهن يذهبن إلى المجزر لمتابعة الذبح السليم حتى تصل اللحمة للمستهلك بشكل سليم.

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