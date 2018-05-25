تعليق كوميدي لـ"محمد هنيدي" على أحد مشاهده في "أرض النفاق"

علق الفنان محمد هنيدي، بشكل كوميدي على أحد مشاهده في مسلسله الحالي "أرض النفاق" حيث شارك الفنان كوميكس ساخر للمشهد معلقًا عليه: "المشهد ده حقيقي".

وجاءت ردود أفعال الجمهور كالآتي: "المشهد دا فظيع"، "مشهد موتني من الضحك"، "أحلى مشهد يا نجم".

ويشارك محمد هنيدي بطولة "أرض النفاق" الفنانة هنا شيحة ودلال عبدالعزيز ومحمد ثروت.





وتدور الأحداث حول عامل مطحون من عمال الإنارة في الحي اسمه (مسعود)، ذلك العامل كان دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلاً لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.