حركة تنقلات بين مأموري أقسام مديرية أمن القاهرة (أسماء)

قالت مصادر أمنية، إنه صدرت حركة تنقلات شملت عدد من مأموري الأقسام في مديرية أمن القاهرة.

وجاءت حركة التنقلات كالتالي:

نقل العقيد أيمن إسماعيل مأمور قسم القطامية إلى مأمور قسم أول مدينة نصر.

نقل العميد أحمد طاهر مأمور قسم الدرب الأحمر، إلى مأمور قسم القطامية.

نقل العقيد محمد عبداللطيف مأمور قسم شبرا، إلى مأمور قسم الدرب الأحمر.

نقل العقيد هشام حلمي مفتش فرقة القاهرة الجديدة إلى مأمور قسم شبرا.